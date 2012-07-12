КС оприлюднив вердикт щодо Литвина (доповнено)

Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції положення Регламенту Верховної Ради, згідно з якими голова Верховної Ради України обирається та відкликається шляхом таємного голосування бюлетенями, які мають отримати не менше як дві третини народних депутатів від їх фактичної чисельності.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС ухвалив 11 липня у справі та оголосив сьогодні за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України” (справа про обрання голови Верховної Ради України).

Цими положеннями Регламенту врегульовано процедуру обрання Верховною Радою голови ВР та відкликання його з посади.

На думку народних депутатів, положення Регламенту щодо таємного голосування шляхом подачі бюлетенів та отримання бюлетенів для таємного голосування не менше як двома третинами народних депутатів від їх фактичної чисельності не відповідають Конституції України.

КС вважає, що процедура обрання голови парламенту таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, тобто рішення ухвалюється не на пленарному засіданні ВР, суперечить положенню Конституції, відповідно до якого рішення Верховної Ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях.

Також Конституційний Суд наголосив, що, згідно з Конституцією, єдиною вимогою щодо чисельності народних депутатів, якою обумовлюється прийняття рішень повноважною Верховною Радою, є наявність визначеної Конституцією більшості депутатів від конституційного складу парламенту.

Конституційний Суд визначив, що положення Регламенту парламенту, затверджене законом «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року щодо обрання та відкликання голови ВР таємним голосуванням бюлетенями, які мають взяти не менше двох третин народних депутатів України, яке визнано неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення.

Як зазначив голова Конституційного суду Анатолій Головін, до цього рішення є три окремі думки суддів Конституційного Суду України.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Литвин заявляв, що не підпише мовний закон, скандально прийнятий більшістю за його відсутності 3 липня.

4 липня ВР замінила процедуру таємного голосування бюлетенями відкритим поіменним голосуванням при відкликанні й призначенні голови парламенту. Згідно з прийнятим документом, спікер обирається та звільняється з посади шляхом відкритого голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (мінімум 226 голосів).

5 липня 51 депутат від Партії регіонів попросив Конституційний Суд оцінити відповідність Конституції норм закону «Про Регламент Верховної Ради України» у частині таємного голосування при призначенні й відкликанні голови парламенту.

У свою чергу В.Литвин направив до КС листа, в якому підкреслив, що порядок та процедура обрання голови ВР є питаннями внутрішньої організації роботи парламенту, які не можуть піддаватися конституційному нормоконтролю.