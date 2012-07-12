Янукович і Путін поділили моря і Керченську протоку

Президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці.

Церемонія підписання документів пройшла в Лівадійському палаці (Ялта).

Як повідомляє прес-служба Президента, у спільній заяві відзначається, що сторони вважають важливим здійснити делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці, в дусі дружби, добросусідства і стратегічного партнерства, з урахуванням законних інтересів обох держав.

У цьому зв'язку сторони виходять із доцільності після досягнення згоди щодо всіх згаданих просторів укласти відповідну двосторонню угоду.

У документі також відзначається намір сторін забезпечити співробітництво в Азово-Керченській акваторії, включаючи стабільну роботу і розвиток Керч-Єникальського каналу шляхом створення українсько-російської корпорації з управління цією судноплавною артерією.