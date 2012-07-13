Євродепутати бачать, що судді Тимошенко тягнуть час

Голова делегації Європейського парламенту по зв’язках з Україною Павел Коваль вважає патовою ситуацію із розглядом Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ скарги на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі, яку суд не хоче розглядати без присутності засудженої.

Таку думку П.Коваль висловив кореспонденту УНІАН у Польщі, коментуючи сьогоднішнє рішення про чергове перенесення розгляду касації. Він назвав очевидним затягування справи.

"Політичні інтерпретації можуть бути різні: представники влади можуть мати свої, а опозиції - свої, але поки лікарі не дозволяють Тимошенко особисто брати участь у засіданні, це сприймається як те, що до того часу суддя не буде розглядати справу", - сказав депутат.

П.Коваль висловив сподівання, що вийти із патової ситуації допоможуть представники Європарламенту – колишній Президент Польщі Александр Кваснєвський та колишній президент Європарламенту Патрік Кокс.

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Депутат Європарламенту, віце-президент Європейської народної партії Яцек Сарюш-Вольські (Польща) побачив у рішенні Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести на 16 серпня розгляд касації на вирок екс-прем’єру Юлії Тимошенко у газовій справі бажання затягнути час.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Це – гра з часом з боку влади напередодні жовтневих виборів. Водночас, ця гра ні до чого не призведе”, - сказав депутат.

Я.Сарюш-Вольські зазначив, що якщо українська влада все ще прагне європейської перспективи для країни, вона має звільнити як Ю.Тимошенко, так і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

“А також декриміналізувати те, в чому обвинувачується Тимошенко і за що в Європі ніхто б і не думав карати”, - додав депутат.

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Депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група Європейських консерваторів та реформістів, Велика Британія) заявляє, що його стурбованість намаганням українського суду виграти час у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко зберігається.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Відкладене правосуддя – відмова у правосудді. Моя стурбованість щодо втручання виконавчої влади у судовий процес з метою виграти час зберігається”, - сказав депутат.

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Депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) вважає, що сьогоднішнє рішення суду про чергове перенесення розгляду касаційної скарги на вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко свідчить про бажання влади унеможливити її участь у майбутніх парламентських виборах.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Сьогоднішнє рішення було таким, як я його передбачав раніше. Режим та залежний від нього суд хочуть унеможливити участь пані Тимошенко у виборах. Вони призначили чергову дату на 16 серпня - це на три дні пізніше останнього дня реєстрації кандидатів на виборах в парламент”, - сказав депутат.

М.Галер зазначив, що ще однією причиною чергового перенесення розгляду скарги є бажання влади не дати можливість Ю.Тимошенко та її адвокатам оскаржити справу в Європейському суді з прав людини. “Тому що для цього спочатку потрібно пройти всі судові інстанції в країні”, - сказав він.

“Таким чином я бачу дві мети: неучасть у виборах і відсутність юридичної можливості подавати скаргу до Європейського суду з прав людини”, - підкреслив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня. За словами головуючого в суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це вже третє рішення суду про перенесення розгляду касаційної скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.