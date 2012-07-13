Українські медики просять ВООЗ розібратися з німецькими методами лікування Тимошенко

Останніми місяцями найбільший суспільний інтерес як в Україні, так і за її межами, прикутий до питання здоров’я та лікування засудженої колишньої української прем’єрки Юлії Тимошенко.

На прохання засудженої та за пропозицією уряду Німеччини її лікуванням займаються лікарі німецької клініки «Шаріте». При цьому, інформація про хворобу Тимошенко є закритою для суспільства. Півроку лікування, за визнаннями німецьких лікарів, не дали суттєвого прогресу. Остаточні терміни одужання не називаються.

В той же час, твердження про «не закінчений курс лікування» дозволяє Юлії Тимошенко ухилятися від участі в судових засіданнях.

Ми в жодному випадку не ставимо під сумнів професійність лікарів клініки, акредитованої провідними міжнародними акредитацій ними організаціями.

Проте, тривале лікування викликає чимало запитань: чи не симулює пацієнтка ознаки хвороби з умисною метою - уникнути суду? Чи виконує усі настанови лікарів? Чи не були введені лікарі «Шаріте» в оману стороною захисту та пацієнткою? Чи не вводять вони в оману органи юстиції та українське суспільство? Враховуючи високий суспільний інтерес до цієї справи, процес лікування Юлії Тимошенко вимагає більшої прозорості та відкритості.

Вважаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має з’ясувати всі обставини лікування Юлії Тимошенко, дати належну оцінку діям лікарів «Шаріте» та поінформувати представників медичної громадськості про причини низької ефективності лікування і про можливі терміни одужання важливої пацієнтки «Шаріте». Ми звертаємося до ВООЗ з відповідним відкритим листом.

Також закликаємо ВООЗ звернутися до німецьких лікарів та їх пацієнтки з вимогою надати суспільству необхідну інформацію щодо стану здоров’я Юлії Тимошенко, яка б допомогла зняти чисельні непорозуміння щодо цього питання в українських та іноземних ЗМІ.

Ми поважаємо право на дотримання лікарської таємниці, гарантоване Декларацією прав людини та українським законодавством. Проте вважаємо, що в даному випадку суспільний інтерес в отриманні інформації переважає право на приватність публічного політика, яким з 1996 року є Юлія Тимошенко.

Інформація щодо фізичної особи, в тому числі щодо стану її здоров’я є інформацією з обмеженим доступом, а саме – конфіденційною інформацією, та може поширюватися за її згодою або в інших випадках, визначених законом. Зокрема, такі випадки визначені статтею 29 Закону України “Про інформацію” інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

Ю.Тимошенко є відомим політиком, займала високі державні посади, залишається одним з лідерів опозиційних сил. Тому оприлюднення захисниками та родичами Ю.Тимошенко відомостей щодо погіршення її здоров’я, що пов’язувалось з умовами її тримання та ненаданням їй медичної допомоги призвело до великого суспільного резонансу.

Вимога оприлюднення об’єктивної інформації про стан здоров’я , яка б зняла можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо передбачена також міжнародним законодавством.

Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй Резолюції від 25 грудня 2008 року № 1165 (1998) (далі – Резолюція № 1165) вказала, що публічні особи повинні усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (пункт 6). Також у цьому контексті не можна не згадати Рішення Європейського суду з прав людини у справі Шпрингер проти Німеччини, в якій Європейський суд прийшов до висновку, що право громадськості на інформацію є важливішим, ніж право політиків на особисте життя.

Українська медична громадськість, якій Юлія Тимошенко по-суті висловила недовіру і звернулася по допомогу до німецьких лікарів має право знати про те, чому її не вдалося поставити на ноги протягом 5 місяців і чи не перебуває вона у змові з німецькими лікарями. Арбітром у цій справі може виступити ВООЗ, як міжнародна організація з бездоганною репутацією.

Користуючись нагодою, бажаємо Юлії Тимошенко якнайшвидшого одужання.