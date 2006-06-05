У Донецьку прихильники Вітренко розблокували вхід до держадміністрації

У Донецьку прихильники лідера Прогресивної соціалістичної партії України Наталі ВІТРЕНКО, а також депутати обласної ради від блоку "Народна опозиція" розблоковували входи до облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, вони вийшли на площу перед облдержадміністрацією, де приєдналися до декількох десятків людей, які мітингують проти НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сесії Донецької облради депутати з фракції блоку Вітренко блокували трибуну. Таким чином вони протестували проти рішення сесії не включати до порядку денного питання про невизнання НАТО на території області, а також проти рішення не вносити до порядку денного питання про недовіру прокурору області Олексію БАГАНЦЮ. Після того, як сесія була закрита, прихильники Н.ВІТРЕНКО заблокували виходи з облдержадміністрації.