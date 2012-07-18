В італійському посольстві заспокоюють, мовляв, візи видають як завжди

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті посольства.

"Стосовно інформації, висвітленої нещодавно деякими представниками ЗМІ, Посольство Італії в Україні повідомляє, що Візовий Відділ Посольства продовжує в звичному режимі приймати прямі заявки на подання візових клопотань та задовольняти вже подані заявки на всі типи віз у відповідності до графіку призначених прийомів", - йдеться у заяві.

"Що стосується товариства VMS, уповноваженого на правах аутсорсінг збирати запити на отримання візи до Італії, повідомляємо, що у зв’язку з постійним збільшенням кількості запитів на туристичну візу для в’їзду до нашої країни (що досягло піку протягом останніх тижнів), дата подання документів до VMS на отримання даного типу візи може бути призначена менш своєчасно та на більш довгий період порівняно зі звичайними строками подання", - сказано у документі.

Так також переконують, що заявників було своєчасно попереджено та було рекомендовано звертатися до товариства VMS набагато раніше запланованої дати виїзду і зараз посольство Італії в Києві та товариство VMS працюють над тим, аби уникнути несвоєчасного обслуговування українських заяв.