Колесніченко пообіцяв направити мовний закон Януковичеві в кінці липня

18:56, 18 липня 2012
Політика
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Ухвалений закон «Про засади державної мовної політики» вийде з парламенту і буде направлений Президентові наприкінці липня.

Колесніченко не думає, що Янукович ветує закон

Це прогнозує один зі співавторів закону, народний депутат Вадим Колесніченко.

«Незалежно від того, як складеться ситуація, наприкінці цього місяця законопроект вийде з парламенту. А далі Президент сказав чітко й однозначно: для президента позиція захисту Конституції та прав людини є пріоритетною», – сказав Колесніченко журналістам у Севастополі, пише Радіо Свобода.

«Я вважаю, що немає підстав законопроект ветувати», – додав Колесніченко.

У зв’язку з «колізією Литвина» народний депутат повідомив, що найближчим часом буде позачергова сесія, оскільки Конституційний Суд дав роз’яснення про те, що обрання спікера та його відставка здійснюється простою більшістю.

«Сьогодні, коли є це рішення, завдання самому пану Литвину подумати: або він заграватиме зі своїми виборцями в Житомирській області, або він працюватиме в інтересах України та виконуватиме закони. Спікер зіграв у гру під назвою «звільніть мене», знаючи, що 300 голосів за тією нормою, яку закладено, неможливо набрати», – пояснив Колесніченко.

 

Як повідомляв УНІАН, представник Президента у ВР Юрій Мірошніченко прогнозує скликання позачергової сесії ВР на 31 липня.

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