Колесніченко пообіцяв направити мовний закон Януковичеві в кінці липня

Це прогнозує один зі співавторів закону, народний депутат Вадим Колесніченко.

«Незалежно від того, як складеться ситуація, наприкінці цього місяця законопроект вийде з парламенту. А далі Президент сказав чітко й однозначно: для президента позиція захисту Конституції та прав людини є пріоритетною», – сказав Колесніченко журналістам у Севастополі, пише Радіо Свобода.

«Я вважаю, що немає підстав законопроект ветувати», – додав Колесніченко.

У зв’язку з «колізією Литвина» народний депутат повідомив, що найближчим часом буде позачергова сесія, оскільки Конституційний Суд дав роз’яснення про те, що обрання спікера та його відставка здійснюється простою більшістю.

«Сьогодні, коли є це рішення, завдання самому пану Литвину подумати: або він заграватиме зі своїми виборцями в Житомирській області, або він працюватиме в інтересах України та виконуватиме закони. Спікер зіграв у гру під назвою «звільніть мене», знаючи, що 300 голосів за тією нормою, яку закладено, неможливо набрати», – пояснив Колесніченко.

Як повідомляв УНІАН, представник Президента у ВР Юрій Мірошніченко прогнозує скликання позачергової сесії ВР на 31 липня.