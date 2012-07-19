По містах України збирають підписи за суд над Януковичем

Дніпропетровська область приєдналася до всеукраїнської акції «Україна проти Януковича».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник Дніпропетровського обласного штабу Об’єднаної опозиції Андрій Павелко.

За його словами, у містах і районах області встановлюються інформаційні намети, де збиратимуть підписи людей проти політики глави держави і під судовим позовом до Президента Віктора Януковича.

«Нинішня судова система в Україні може знайти цілий ряд відмовок, щоб не приймати до розгляду позов опозиції, однак якщо він буде підкріплений мільйонами підписів громадян, то з'явиться можливість адресувати його потім і до Європейського суду з прав людини», - наголосив А.Павелко.

За словами керівника виборчої кампанії Об’єднаної опозиції у Дніпропетровській області Антоніни Ульяхіної (тітки Юлії Тимошенко), «спроба протягти через Верховну Раду закон про мови, який спрямований на розкол країни, планомірний наступ на свободу кожного громадянина - усе це дійшло до межі».

«Саме тому Об'єднана опозиція «Батьківщина» вважає, що настав час переходити від оборони до наступу, і таким наступом буде акція «Україна проти Януковича». Ми закликаємо громадян приєднатися до акції і не боятися. Таким чином ми заявимо своє ставлення до пенсійної та податкової реформ, позбавлення пільг чорнобильців та афганців, відібрання мови, дарування української території іншій державі. Сьогодні це справа не лише опозиції, а кожного громадянина Україна», - наголосила А.Ульяхіна.

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У центрі Чернігова поблизу Красної площі учасники акції протесту "Україна проти Януковича", ініційованої Об'єднаною опозицією, розгорнули інформаційні намети та провели мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат обласної ради, керівник обласної організації ВО "Батьківщина" Олександр Кодола у своєму виступі на мітингу заявив, що "діяльність Януковича та його команди перейшла усі межі. Саме тому ми розпочинаємо акцію "Україна проти Януковича".

Він зауважив, що підставою для проведення акції стало загальна соціально-політична ситуація в країні: скасування пільг, наступ на малий і середній бізнес, порушення прав і свобод громадян, політичні репресії, антиукраїнський мовний закон тощо.

За словами О.Кодоли, акція є безстроковою, хоча триватиме до дня парламентських виборів 28 жовтня, а потім, у разі фальсифікацій результатів голосування, буде продовжена.

"У Чернігові ми встановимо 5 інформаційних наметів, а також по одому в кожному районному центрі – всього 32", - сказав О.Кодола. Він уточнив, що у наметах усі охочі зможуть виступити третьою стороною у судовому позові Об'єднаної опозиції в особі Арсенія Яценюка проти чинного Президента країни. Для цього кожен може заповнити відповідну заяву та договір на надання юридичних послуг, які забезпечать адвокати політсили. Об'єднана опозиція звинувачує Президента України В.Януковича в узурпації влади.

"Ми не дуже сподіваємося на українські суди, але у нас є чіткий план усунення Президента від влади", - підкреслив О.Кодола, додавши, що є наміри звертатися до міжнародних інституцій, у тому числі Європейського суду з прав людини.

Керівник опозиційної сили на Чернігівщині наголосив, що розраховує на підтримку тисяч чернігівців.

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У Полтавській області почалася безстрокова акція «Україна проти Януковича». Про це на прес-конференції повідомив керівник виборчого штабу Об'єднаної опозиції ВО «Батьківщина» у Полтавській області Валерій Головко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, з 18 липня в усіх містах і районах області розгорнені намети опозиції, в яких активісти збиратимуть підписи проти діючої політики глави держави, а також під судовим позовом до Віктора Януковича.

Як повідомив В.Головко, акція триватиме безстроково. Під судовим позовом до Президента об'єднана опозиція планує зібрати підписи десятків тисяч полтавчан.

«Президент, який за визначенням є гарантом Конституції, сьогодні першим грубо порушує Основний закон, - зазначив В.Головко.- Прийшов час відповідати. І цей судовий позов є першим етапом усунення В.Януковича від влади».

В.Головко повідомив, що кожен полтавчанин може приєднатися до судового позову проти В.Януковича, підписавшись під відповідним зверненням. Перший підпис під ним він поставив особисто і закликав полтавчан наслідувати його приклад.

«Я закликаю полтавчан: не бійтеся. Прийдіть і поставте свій підпис. Адже від цього залежить майбутнє країни. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей. Український народ не терпітиме і не миритиметься з режимом Януковича. Український народ отримає перемогу в процесі «Україна проти Януковича», - наголосив керівник виборчого штабу Об'єднаної опозиції ВО «Батьківщина» на Полтавщині.

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У Рівненській області оголошено початок акції «Україна проти Януковича».

Як передає кореспондент УНІАН, про старт цієї всеукраїнської акції повідомили на прес-конференції у Рівному народні депутати Андрій Парубій, Юрій Прокопчук, Сергій Кошин, член ради партії «Фронт Змін» Лілія Гриневич, керівник обласного виборчого штабу Об’єднаної опозиції «ВО «Батьківщина» Вадим Сидорчук.

У всіх містах та селах Рівненщини встановлять агітаційні намети Об’єднаної опозиції.

«Ми хочемо розбудити свідомість українців, - зазначила Л.Гриневич. – Ми зустрічаємося з багатьма людьми, ситуація з нехтуванням Конституції України просто загрозлива. Влада намагається або підкупити, або залякати виборців. І право вибору у цій ситуації залежить від кожного українця. Ми просимо всіх, кому не байдужа доля України, хто не втратив совість, підтримати цю акцію. Бо ми можемо повернутися назад, втратити Україну і незалежність. Ця влада має що втрачати, вони будуть боротися до останнього за свої статки, маєтки та рахунки в оффшорах».

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Хмельницька область долучилася до акції “Україна проти Януковича”.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-центру обласного виборчого штабу Об’єднаної опозиції Юлія Ростоцька, в усіх населених пунктах області встановлено агітаційні намети.

“У рамках акції в області планується задіяти близько 70 наметів, у яких люди зможуть залишити свій підпис та особисті дані. Ми розуміємо, що у силу об’єктивних обставин деякі жителі (здебільшого працівники бюджетної сфери) побояться ставити підписи і на словах підтримають нас”, - сказала вона.

Ю.Ростоцька зауважила, що центр не доводив обласному штабу Об’єднаної опозиції конкретної кількості зібраних підписів. Усе залежатиме від активності населення та небайдужості до долі України, запевнила керівник прес-центру.

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В Одеській області Об'єднана опозиція почала акцію «Україна проти Януковича».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник обласного штабу Об'єднаної опозиції Сергій Фаєрмарк.

За його словами, керівництво країни на чолі з Партією регіонів привело Україну «до соціально-економічної прірви». «Мільйони людей, - підкреслив С.Фаєрмарк, - опинилися перед вибором - бути чи не бути. І ці політики продовжують робити все можливе, щоб розколоти країну».

Виходячи з ситуації, що склалася, представники Об'єднаної опозиції вважають за необхідне продемонструвати владі, що «ми проти такої влади, проти Президента. І розраховуємо, що ініційований Арсенієм Яценюком судовий позов проти Віктора Януковича підтримають мільйони українців як треті особи».

Активісти запропонують кожному одеситові, який побажає приєднатися до позову, заповнити два документи: заяву про підтримку позову як третьою особою і договір про надання безплатної правової допомоги.

«Роздача документів, включаючи листівки з переліком звинувачень на адресу Януковича, здійснюватиметься у наметах Об'єднаної опозиції на вулицях і площах населених пунктів. Попереду нас чекає імпічмент Президента і цієї влади», - заявив С.Фаєрмарк.

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Керівник Кіровоградського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «ВО «Батьківщина», народний депутат Валерій Кальченко оголосив про приєднання до всеукраїнської акції «Україна проти Януковича».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі регіонального штабу.

За словами В.Кальченка, боротися з владою нині повинна не лише опозиція, а кожен свідомий громадянин України.

«Янукович зі своїми прибічниками і ставлениками щодалі нахабніше обкрадають країну, і мова не лише про матеріальні цінності, а також про свободи і гідність людей. Тому настав час переходити від оборони до наступу», - заявив він.

Як зазначили у регіональному штабі Об’єднаної опозиції, на території області вже встановлюють намети, де активісти збиратимуть підписи за усунення від влади діючого Президента.

Крім того, у прес-службі наголосили, що представники Партії регіонів у своїй політичній рекламі у Кіровограді використовують опозиційних діячів. Йдеться про рекламу місцевого журналу на лайтбоксах і білбордах, де поруч із зображенням В.Кальченка розміщено портрет першого заступника голови Кіровоградської обласної ради Олександра Шаталова – потенційного кандидата у народні депутати від Партії регіонів.

У регіональній Об’єднаній опозиції цей крок називають «маніпуляцією свідомістю людей», коли «маловідомий кіровоградцям О.Шаталов розкручує свій імідж за рахунок шанованого в області керівника Кіровоградського регіонального штабу Об’єднаної опозиції В.Кальченка».

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Об’єднана опозиція Сумської області приєдналася до безстрокової Всеукраїнської акції «Україна проти Януковича», в рамках якої кожен бажаючий може долучитися до судового позову проти Президента Януковича, поданого керівництвом Об’єднаної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Сумського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Лисенко.

«Спроба протягнути через Верховну Раду закон про мови, що скерований на розкол країни, планомірний наступ на Україну, на свободи і гідність людей – все це дійшло до краю. Саме тому Об’єднана опозиція «Батьківщина» вважає, що прийшов час переходити від оборони до наступу проти цієї реальної небезпеки для України, і розпочинає масштабну Всеукраїнську акцію «Україна проти Януковича», - зазначив О.Лисенко.

За його словами, у Сумах встановлено перші 5 наметів, у яких жителі регіону зможуть власними підписами підтримати акцію «Україна проти Януковича». Для цього розроблено спеціальну форму документа: заяву про вступ до справи як третьої особи на боці Об’єднаної опозиції та договір на отримання правової допомоги. Такі ж намети будуть встановлені і в кожному з районів регіону. Загалом на Сумщині буде 32 таких намети.

«Мета акції – зупинити антинародний, антиукраїнський наступ та усунути Януковича від влади, позбавивши його повноважень. Об’єднана опозиція в особі Арсенія Яценюка подає позов до суду проти Януковича за узурпацію влади. Цей позов є першим юридичним етапом усунення діючого Президента від влади. Опозиція розраховує, що цей позов має бути підкріплений мільйонами заяв на участь громадян в судовому процесі в якості третьої сторони. Ми закликаємо народ долучатися до акції «Україна проти Януковича», - наголосив перший заступник голови Сумського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Микола Клочко.

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«Фронт змін» заявляє про намагання представників виконкому Харківської міської ради перешкодити Об’єднаній опозиції розпочати збір підписів у рамках акції «Україна проти Януковича».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначили у «Фронті змін», Об'єднана опозиція повідомила міськвиконком про встановлення інформаційних наметів в рамках акції, як того вимагає чинне законодавство. Однак коли активісти вийшли на площу Свободи в зазначений у документах час і почали встановлювати намети, до них відразу підійшли особи, які представилися співробітниками міськвиконкому, а також підтягнулися кілька десятків міліціонерів.

«Вони почали відштовхувати учасників акції, виривати з рук намет, намагалися зламати його несучу конструкцію. Найагресивніше поводився директор Департаменту зі взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони міськради Валентин Топчій. Він намагався зламати конструкцію намету і всіляко провокував людей на конфлікт», - йдеться у повідомленні.

Після розмови із В.Топчієм представники правоохоронних органів, які до цього тільки спостерігали за подіями, почали затримувати представників Об'єднаної опозиції, заявляють у «Фронті змін».

Незважаючи на це, харківським опозиціонерам вдалося встановити один намет.

«Ми зробили все в чіткій відповідності до законодавства і жодним чином не порушили закон. При цьому співробітники міськвиконкому силою намагаються перешкодити збору підписів. Цікаво, як вони вирішують проблеми міста, якщо в робочий час ламають намети», - зазначила перший заступник керівника Харківського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Ірина Єфремова.

Вона наголосила, що попри всі провокації, Об'єднана опозиція Харківщини продовжить збір підписів у рамках акції «Україна проти Януковича».