Янукович вимагає забезпечити чесну виборчу кампанію

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому він наголосив під час своїх зустрічей у Криму з керівниками обласних державних адміністрацій.

«Влада має створити всі умови для проведення чесних, демократичних парламентських виборів», - наголосив В.Янукович.

Президент звернув особливу увагу керівників регіонів на важливість неухильного дотримання норм чинного виборчого законодавства та надання всім учасникам виборчого процесу рівних умов для ведення передвиборчої кампанії.

Він підкреслив, що для цього є всі умови, адже ще за рік до виборів в Україні було прийняте законодавство, необхідне для виборів Верховної Ради.

«Нове виборче законодавство стало результатом успішного політичного компромісу. Цей успіх відзначили також і міжнародні спостерігачі», - зауважив В.Янукович.

Від того, як відбудуться ці вибори, залежатиме міжнародний імідж нашої країни, подальша успішна реалізація внутрішніх реформ та виконання соціальних ініціатив, переконаний Президент.

«Виборча кампанія має пройти бездоганно, у повній відповідності з міжнародними стандартами», - сказав він, додавши, що йдеться в тому числі про відкритість та публічність виборчого процесу, надійний захист прав виборців.

В.Янукович також підкреслив, що місцева влада має вже зараз перевірити готовність дільниць до голосування, забезпечити в разі необхідності ремонтні роботи. «Також усе має бути підготовлене для забезпечення громадського порядку як напередодні, так і в день голосування», - додав Президент.

З початку поточного тижня у рамках робочої відпустки Президента відбулися його зустрічі з головою Ради міністрів Криму Анатолієм Могильовим, головою Одеської ОДА Едуардом Матвійчуком, головою Херсонської ОДА Миколою Костяком, головою Миколаївської ОДА Миколою Кругловим, головою Запорізької ОДА Олександром Пеклушенком, головою Кіровоградської ОДА Сергієм Ларіним, головою Дніпропетровської ОДА Олександром Вілкулом, головою Донецької ОДА Андрієм Шишацьким, головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним, головою Луганської ОДА Володимиром Пристюком, головою Київської ОДА Анатолієм Присяжнюком, головою Черкаської ОДА Сергієм Тулубом, головою Івано-Франківської ОДА Михайлом Вишиванюком, головою Київської міськдержадміністрації Олександром Поповим, головою Севастопольської міськдержадміністрації Володимиром Яцубою.