Тюремники «зглянулись» над Тимошенко і дозволили подзвонити

«Учора керівництвом ДПтСУ у винятковому порядку було прийнято рішення та надано дозвіл для здійснення дзвінка ув`язненій Ю.Тимошенко», - йдеться в повідомленні прес-служби .

За даними пенітенціарної служби, Ю.Тимошенко поспілкувалася з двома особами.

Водночас у ДПтС наполягають, що відповідно до чинного законодавства, ув’язнена має право на телефонну розмову і зможе ним скористатися у спеціальному приміщенні виправного закладу зі стаціонарного таксофону, як це передбачено нормативними документами та інструкціями пенітенціарної системи України.

Крім того, в прес-службі підкреслюють, що працівники пенітенціарної служби не мають права надавати свої мобільні телефони ув’язненим для здійснення ними приватних розмов.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня ДПтС, посилаючись на заяву Ю.Тимошенко, яку вона написала на ім’я начальника Качанівської колонії, повідомила, що екс-прем’єр шантажує співробітників пенітенціарної служби і погрожує вибити вікно у лікарняній палаті.

За даними ДПтС, такі дії Ю.Тимошенко пов’язані із відмовою надати їй можливість скористатися мобільним телефоном.

Разом з тим у «Батьківщині» наголосили, що Ю.Тимошенко незаконно позбавляють права на телефонні розмови.

«Радимо пенітенціарній службі негайно забезпечити виконання прав лідера опозиції, перестати порушувати законодавство і прочитати 110-ту статтю Кримінально-виконавчого кодексу, у 5 частині якої йдеться: «…Засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх кількості під контролем адміністрації. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених», - підкреслили в «Батьківщині».