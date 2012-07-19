Голодувальників біля Українського дому змивають водою

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили учасники акції.

На даний час співробітники «Українського дому» намагаються відтіснити протестувальників. Зокрема, вони поливають сходи, які ведуть до «Українського дому».

При цьому один з голодуючих ліг на сходи, намагаючись тим самим завадити витисненню протестувальників.

Водночас співробітники міліції, за словами учасників акції, намагались переконати їх у необхідності залишити територію перед «Українським домом». Крім того, близько 11-ї години представники міліції склали адміністративний протокол щодо 15 учасників акції, мотивуючи це тим, що не має дозволу київської влади на проведення цієї акції.

Однак протестувальники зазначили, що заявка на проведення акції ними направлена до Київської міської державної адміністрації вчора, але представники міліції сказали, що ця заявка не була знайдена у КМДА.

В той же час учасники акції вважають, що вони не повинні були подавати заявку, оскільки вони не оголошували про закінчення мітингу. Разом з тим мітингувальники, яких представники міліції направили до Шевченківського районного суду, повинні там дати пояснення про акцію, яка відбувається біля «Українського дому».

На даний час на сходах біля «Українського дому» знаходиться близько 40 осіб. Незважаючи на те, що співробітники «Українського дому» продовжують поливати водою сходи, ніхто з мітингувальників не розходиться.

Сутичок між учасниками акції та співробітниками «Українського дому» і міліцією також немає.