Мільйонери в Україні ростуть як «на дріжджах»

Про це йдеться в дослідженні Wealth Management Ukraine 2012, проведеному виданнями Ukraine Business Insight і Eurasia Insights, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з дослідженням, в Україні налічується близько 30 тис. осіб, кожний з яких має більш як 100 тис. дол. ліквідних активів. Зростання кількості доларових мільйонерів у країні іноді становить до 6% на рік, у середньому їх кількість зростає більш як на 1,5 тис. нових мільйонерів щороку.

У дослідженні з посиланням на рейтинг Forbes зазначається, що загальний дохід 200 найбагатших людей в США становить приблизно 58,2 млрд дол., тоді як в активах 100 найбагатших українців понад 54 млрд дол. (станом на квітень 2012 року).

На думку авторів дослідження, обмеженість локальної фондової біржі, широко поширена недовіра до чиновників в країні і недосконалість української податкової системи призвели до того, що найзаможніші приватні особи розміщують близько 60% своїх активів в офшорах, незважаючи на жорсткі обмеження на юридичне переведення капіталу в офшор.

Довідка УНІАН. Дослідження, проведене в березні і квітні 2012 року, ґрунтувалося на серії анонімних інтерв'ю і онлайн-опитувань провідних операторів private-banking в Україні і за кордоном.