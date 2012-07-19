Турчинов заявляє, що силовики поспіхом «клепають» справи на опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«У нас є інформація, що і Генпрокуратура, і МВС фабрикують справи проти наших колег», - сказав О.Турчинов.

При цьому він зазначив, що оскільки справи фабрикуються поспіхом, можна лише передбачати, що мова у них буде йти проти депутатів, які брали участь, захищаючи людей у сутичках з міліцією біля «Українського дому» під час акції протесту проти мовного закону.

«Ми вважаємо ці звинувачення проти народних депутатів – представників Об’єднаної опозиції, фальшивими, безпідставними і нічим іншим, як демонстративним продовженням політичних репресій», - сказав О.Турчинов, наголосивши, що біля «Українського дому» депутати діяли в межах Конституції, захищаючи мирних людей від міліції.

«Депутати Об’єднаної опозиції виконували свій конституційний обов’язок, як щодо прийняття закону про мову, так і захищаючи людей від агресивних дій міліції», - запевнив О.Турчинов.

Він також наголосив, що представники Об’єднаної опозиції вимагають від Генпрокуратури порушити кримінальну справу проти працівників міліції, які віддавали наказ підлеглим бити мирних громадян.

Також опозиція вимагає припинити фальшування кримінальних справ як проти опозиціонерів, так і проти незалежних ЗМІ.

При цьому О.Турчинов висловив упевненість, що чим ближче до початку офіційної виборчої кампанії, тим цинічніше буде діяти влада по відношенню як до представників опозиції, так і по відношенню до незалежних ЗМІ.

«За моделлю Януковича і його оточення, «чесні» вибори відбудуться тоді, коли за ґратами опиняться всі опозиціонери і не залишиться жодних незалежних ЗМІ», - сказав він.