Лутковська переконана, що права Тимошенко не порушуються

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська сказала сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи дотримуються права Ю.Тимошенка та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та чи є політичний аспект у кримінальних справах проти цих осіб.

«Стосовно справи Тимошенко, стосовно дотримання її прав – тут, власне, на сьогоднішній день я не можу зрозуміти, чому можуть виникнути такі питання», - сказала В.Лутковська.

Вона зазначила, що «стосовно справи Луценка, там, здається, є повний контроль стосовно того, яким чином на сьогодні дотримані його права».

При цьому В.Лутковська додала, що не може коментувати кримінальні справи проти колишніх посадовців, бо не має стосунку до політики. «Стосовно того, чи є політичні мотиви – це зовсім інше питання, яке взагалі не стосується прав людини. Політичний аспект - поза межами цього офісу (офісу омбудсмена – УНІАН)», - підкреслила вона.

На запитання журналістів з приводу того, чи знає вона про те, що вчора Ю.Тимошенко не давали можливості говорити по телефону, В.Лутковська відповіла, що з інформації ЗМІ сьогодні дізналася, що телефон екс-прем’єру надали.