Лікар відмовилася відповідати на запитання про нову проблему Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею заявила журналістам лікуючий лікар Ю.Тимошенко за відсутності німецьких спеціалістів Ірина Фурса.

«Нічого нового після останнього приїзду доктора Хармса з пацієнткою не відбулося – такого, чого б він не бачив. Він оглянув її, ознайомився з додатковими методами обстеження, склав план і тепер ми його виконуємо», - сказала І.Фурса.

При цьому вона відмовилася відповідати на питання журналістів, чи дійсно 50% шкіри Ю.Тимошенко вражені шкірним захворюванням.

«Є медична таємниця, є відповідальні за її розголошення, без письмового дозволу пацієнтки я не можу про це говорити», - зазначила І.Фурса.

Вона наголосила, що медики харківської лікарні не роблять із Ю.Тимошенко «нічого такого, що не призначав доктор Хармс».

Як повідомляв УНІАН, 16 липня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що на тілі в екс-прем’єра з’явилися висипання.

Лікар німецької клініки «Шаріте» Л.Хармс поїхав з Харкова 11 липня.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).