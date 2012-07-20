Тюремники не чули про перевезення Тимошенко до колонії

У Державній пенітенціарній службі України не підтверджують інформацію про можливе перевезення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де вона проходить курс лікування, до Качанівської виправної колонії.

У телефонному коментарі УНІАН начальник Управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області Євген Бараш сказав, що не володіє на цей час інформацією про перевезення Ю.Тимошенко.

«Я не знаю. У мене немає такої інформації», - сказав Є.Бараш.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко відмовилася їхати на засідання Київського районного суду Харкова 23 липня, мотивуючи це тим, що хоче порадитися з німецькими лікарями.

За даними прес-служби ДПтСУ, 19 липня адміністрація Качанівської колонії ознайомила Ю.Тимошенко з її викликом до суду для участі у засіданні у справі ЄЕСУ, що заплановане на 23 липня. Про відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому слуханні було складено відповідний акт.