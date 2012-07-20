Соратники Тимошенко здогадуються, чому МОЗ раптом «розпереживався»

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії.

«В партії «Батьківщина» обурені нахабними та брехливими заявами Міністерства охорони здоров‘я про те, що незаконно засуджену Юлію Тимошенко нібито довго лікують», - підкреслюється в заяві.

Її автори підкреслюють, що «для справжніх лікарів головне завдання - вилікувати пацієнта, незалежно від того, скільки триватиме процес одужання. У «політичних фахівців» з МОЗ інша мета - підлаштувати терміни лікування під графік судилищ над Юлією Тимошенко, складений режимом на Банковій».

Також, як зазначають в «Батьківщині», лікування Ю.Тимошенко не триває «майже три місяці», як стверджує МОЗ, бо лідера опозиції з 9 травня, коли перевезли до лікарні, та до початку червня лише виводили із стану голодування, а лікувати почали лише в червні.

По-друге, ще в лютому німецькі лікарі, коли провели дослідження здоров‘я Ю.Тимошенко, заявили, що лікування буде тривалим - понад півроку. Згодом, після початку процесу лікування, лікарі клініки «Шаріте» підтвердили свої прогнози та заявили, що хвороба майже хронічна і що півроку лікування - це ще позитивний прогноз, нагадали в партії.

Чомусь тоді, зазначили в «Батьківщині», комісія МОЗу не сперечалася з висновками німецьких фахівців, а міністр Раїса Богатирьова сказала, що тепер відповідальність за лікування Ю.Тимошенко несуть німецькі лікарі.

«Однак після команди з Банкової про пришвидшення процесу по ганебній справі «про усні вказівки Тимошенко 1997 року», провокації навколо лікування Ю.Тимошенко, в тому числі і з боку МОЗ, знову активізувалися», - підкреслили в партії.

«Соромно навіть читати, коли МОЗ жаліється, що німецькі лікарі не повідомляють про проміжні результати лікування лідера опозиції. Ми нагадуємо, що ці питання в усьому цивілізованому світі є предметом медичної таємниці, яка ніколи не порушується нормальними та професійними лікарями», - йдеться в заяві.

Окрім того, заявили в «Батьківщині», також не зрозуміло, якій інформації від МОЗ та пенітенціарної служби можна вірити: вчорашній про те, що Ю.Тимошенко лікують за протоколом німецьких лікарів, чи сьогоднішній - про те, що протокол лікування утаємничений.

«Тому якщо хтось і переслідує політичні мотиви, так це режим Януковича та виконавці завдань з Банкової, які незаконно тримають лідера опозиції за гратами за сфабрикованою справою, майже півроку позбавляли Юлію Тимошенко медичної допомоги та постійно вчиняють провокації навколо лікування лідера опозиції, хоча процес лікування має бути справою двох - лікаря та пацієнта», - наголошують у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, МОЗ висловило занепокоєння з приводу того, що реабілітація Ю.Тимошенко «продовжується вже досить тривалий термін, не притаманний для лікування та профілактики таких проблем, які діагностовано у пацієнтки».