ТВі без попередження замінили у кабельній мережі на канал Нацбанку

Про це Вахтанг Кіпіані повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Без жодних попереджень наш телеканал був вимкнений кабельною мережею "Тріолан". Це означає, що можливість дивитися ТВі позбавили частину мешканців 11 міст України - Києва, Луганська, Одеси, Дніпропетровська, Запоріжжя, Донецька, Полтави, Сімферополя, Сум, Харкова, Чугуєва", - написав журналіст каналу.

В свою чергу заступник директора з питань розвитку мережі телеканалу ТВі Олександр Півнюк в прямому ефірі телеканалу повідомив, що інформація про відключення надійшла "дві години тому".

Він розповів, що в "Тріолані" причиною вимкнення телеканалу з пакетної послуги назвали технічні проблеми, але при цьому уточнив, що замість ТВі у користувачів увімкнений телеканал Національного банку "БТБ", пише Українська правда.

"Ця торгова марка об'єднує 12 мереж по всій Україні. Ми звернулись до диспетчера, який сказав, що цього каналу більше не буде", - заявив Півнюк.

"Коли ми звернулись до керівництва київських операторів - Остапенко Світлани - вона сказала, що іде ремонт обладнання і поки його не відремонтують, ТВі показувати не будуть, замість цього обладнання є для показу іншого каналу. Тобто зараз близько 200 тисяч абонентів отримують сигнал іншого каналу - каналу БТБ", - зазначив він.

"Від керівництва київського "Тріолану" обіцянок і прогнозів поки що нема. Одразу після цього ми почали з'ясовувати і побачили, що в Дніпропетровську виключили, в Харкові, в Запоріжжі, в Луганську. У нас є угода агента з цими компаніями і зараз ми з'ясовуємо причини", - додав представник телеканалу.