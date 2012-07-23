«Чорноморнафтогаз» купив житлові вагончики, дорожчі за елітні квартири в Києві

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть Наші гроші.

Утеплені пересувні будинки виготовлені з металевих труб, оцинкованої сталі. Вони мають різні розміри та коплектацію:

- 3,2х9,0 метрів коштує 934 тис грн: у ньому має бути два двоярусних ліжка, холодильник, кондиціонер, душова кабіна тощо; його вартість - 32,4 тис грн. за м кв., що перевищує ціну на елітні квартири в Києві;

- 3х6 м коштуює 812 тис грн; вартість м кв. - 45,1 тис грн., що наближається до середньої ціни житла в Москві.

Засновниками харківського ТОВ «ТБ «Лінія» є Олена Макшанова, Ольга Беседіна та Віктор Бочарник.

В 2010 році заступником директора з економічних питань «Чорноморнафтогазу» було призначено Олександра Кацубу, депутата Харківської міськради від Партії регіонів. Його брат Сергій Кацуба, депутат Київської облради від Партії регіонів, очолює департамент забезпечення матеріально-технічним ресурсами, роботами та послугами «Нафтогазу «України».