Азаров порадив телеканалу «вмикати прекрасну російську мову» (відео)
15:01, 23 липня 2012Політика
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Микола Азаров розповів про свої успіхи в оволодінні українською мовою.
Прем’єр побував на святкуванні 10-річчя радіо "Ера", де в інтерв’ю програмі "Світське життя" на запитання, чи досі він вивчає українську мову, прем'єр-міністр відповів: "Я кожен день займаюсь українською мовою, кожен день. І тому я б вам радив, вашому каналу, не тільки виключно на українській мові вести мовлення, але вмикати і прекрасну російську мову. І вести мовленння й на ній".
Раніше, перебуваючи в опозиції, Микола Азаров розповідав, що бере уроки української мови. Предмет чиновнику викладав філолог з Києво-Могилянської академії. "Він задовільно оцінював мої знання", - хвалився тоді політик, зазначає ТСН.
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