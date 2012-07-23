Азаров порадив телеканалу «вмикати прекрасну російську мову» (відео)

Прем’єр побував на святкуванні 10-річчя радіо "Ера", де в інтерв’ю програмі "Світське життя" на запитання, чи досі він вивчає українську мову, прем'єр-міністр відповів: "Я кожен день займаюсь українською мовою, кожен день. І тому я б вам радив, вашому каналу, не тільки виключно на українській мові вести мовлення, але вмикати і прекрасну російську мову. І вести мовленння й на ній".

Раніше, перебуваючи в опозиції, Микола Азаров розповідав, що бере уроки української мови. Предмет чиновнику викладав філолог з Києво-Могилянської академії. "Він задовільно оцінював мої знання", - хвалився тоді політик, зазначає ТСН.