Суд повернув до міліції справу про двері комуністичного офісу

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався 20 липня.

Тоді ж фарбою було залито і вивіску з логотипом Тернопільського обласного комітету Компартії України.

Після отриманої скарги на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка невдовзі затримала підозрюваного – жителя Бережанського району, 1990 року народження.

За даними правоохоронців, під час затримання молодий чоловік вчинив непокору, для дачі пояснень його було доправлено до міського відділу внутрішніх справ.

Працівники міліції склали адмінпротокол за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили його до суду.

Сьогодні ж Тернопільський міскрайонний суд повернув справу назад у відділ міліції, оскільки вона була не належно оформлена і не містила чітких доказів, які б свідчили як про причетність затриманого до псування дверей офісу Компартії, так і про вчинення ним непокори працівникам міліції.

Сам затриманий, представник місцевого «Тризубу» Назар Сарабун відкидає усі звинувачення.

«Того дня я лише посварився із людьми, які сиділи в наметі комуністів в центрі міста. А ввечері мене вже затримали правоохоронці. При цьому вони спочатку не показали посвідчень, тому я нікуди з ними не хотів іти. Але потім сів у машину і мене відвезли у відділок», - розповів Н.Сарабун.

Він вважає, що цілу ніч його протримали в міськвідділі міліції безпідставно. При цьому до нього не пустили адвоката.