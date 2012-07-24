ЗМІ: ТВі в мережі замінили каналом, який тепер бояться виключити

Про це повідомив директор оператора Вадим Сидоренко в інтерв'ю виданню «КоммерсантЪ–Украина».

Місце ТВі займе канал Нацбанку БТБ — його включено до списку каналів універсальної програмної послуги.

З мережі "Тріолан" ТВі зник 20 липня, як пояснив оператор — через технічні проблеми. За словами В.Сидоренка, ввечері інженери компанії спробували відновити мовлення ТВі у Харкові - там воно припинилося у квітні через поломку устаткування. "Але натомість інженери відключили канал в 11 містах. Вони не змогли виправити поломку і, щоб зайняти частоту, замість ТВі підключили БТБ", - розповів директор "Тріолану".

Того же вечора гендиректор ТВі Микола Княжицький заявив, що причиною зникнення з кабельної мережі каналу, відомого своїми опозиційними поглядами, став політичний тиск. "Одночасно "Тріолан" припинив мовлення харківського каналу Simon, який ретранслював деякі наші програми. Це вже не може бути технічною помилкою", - вважає М.Княжицький. Але В.Сидоренко спростовує ці звинувачення: "Повного технічного звіту про події у нас поки що немає, але найімовірніше доставка сигналу Simon здійснювалася з того ж устаткування, що й ТВі, тому канал також зник".

Повертати ТВі у мережу в "Тріолані" не мають наміру, сказав В.Сидоренко. Річ у тому, що 11 липня Нацрада телебачення і радіомовлення зобов'язала всіх кабельних операторів ввести у свої соціальні пакети всі канали, які одержали ліцензію на цифрове ефірне мовлення, - це 32 канали, зокрема БТБ (раніше до соцпакету входило 16-19 каналів). "Тепер якщо ми замінимо цей канал ТВі, у Нацради виникне закономірне запитання - чому ми прибрали з мережі обов'язковий канал, якщо він вже там був", - зазначив В.Сидоренко. За його словами, повернути ТВі можна, тільки домовившись з якимсь іншим каналом. "Природно, ніхто не захоче добровільно йти з мережі", - додав він.

Крім БТБ, у мережу "Тріолану" повинні бути включені ще п'ять каналів універсальної програмної послуги, але вільних частот для них немає, тому операторові доведеться розривати договори з іншими каналами. "Найімовірніше, це будуть найменш рейтингові з них", - зазначив В.Сидоренко.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня прес-служба ТBi заявила, що оператор кабельного телебачення «Тріолан» без будь-яких попереджень припинив трансляцію телеканалу.

Таким чином, ТBi тепер не можуть дивитися жителі 11 міст України: Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Луганська, Одеси, Полтави, Сімферополя, Сум, Харкова і Чугуєва.

Прес-служба зазначає, що телеканал звернувся до диспетчерів з проханням пояснити ситуацію і повідомити про причини відключення. Спочатку одержали відповідь: «Цього каналу більше не буде!», а потім їм пояснили, що йдеться про «технічну несправність».

ТBi звертає увагу, що відключення всієї мережі телеканалу - це вкрай несподіваний для них крок від партнерів і втрата близько 200 тисяч глядачів.

«Ми допускаємо, що кабельники бояться за свій бізнес, що пов'язано із системним тиском на ТBi з боку силових структур», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 24 липня, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що згадане питання перебуває винятково в площині господарської діяльності провайдера програмної послуги.

Регулятор у сфері телерадіомовлення повідомив, що «не приймав жодних рішень щодо вилучення якихось телеканалів з пакетів програм провайдерів, які працюють під торговою маркою «Тріолан», без відповідних заяв компаній».

Нагадаємо, 12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи щодо керівника телеканалу ТBi Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його в несплаті 3 млн. грн податків.

М.Княжицький стверджує, що суди у цій справі він вже виграв і всі податки заплатив.

Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще у квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.