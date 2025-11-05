Розмітають, як гарячі пиріжки: названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні

Лідером за кількістю перепроданих автомобілів залишився Volkswagen.

У жовтні на внутрішньому ринку України сервісними центрами МВС було зареєстровано 77,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів. Такі дані наводять фахівці Інституту досліджень авторинку.

Загальна кількість договорів не суттєво змінилася у порівнянні з вереснем цього року, але виявилася на 8,7% меншою, ніж торік, у жовтні 2024 року.

Лідером за кількістю перепроданих автомобілів залишився Volkswagen, показники якого серед внутрішніх покупців становили понад 9,5 тисячі угод. Фахівці пов’язують це з перевагами бренду, серед яких зручність, доступність і ліквідність його моделей. Одразу за Volkswagen йдуть ВАЗ/Lada (4,6 тисячі угод) та Renault (4,5 тисячі угод).

Якщо говорити про моделі, то тут на першому місці опинився Volkswagen Passat – 2735 українців у жовтні обрали цю машину. Одразу за нею йдуть Daewoo Lanos та Skoda Octavia з показниками у 2549 і 2375 угод, відповідно.

Якщо казати про преміумсегмент, то минулого місяця на внутрішньому ринку нових власників знайшли дві Ferrari, три Rolls-Royce, десять Bentley та 21 автомобіль Maserati. Найстарішою машиною, що змінила власника в жовтні, став ГАЗ М-20А 1951 року випуску.

Раніше стало відомо, що минулого місяця українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових машин, яка становила 7,8 тисячі одиниць. Лідером серед усіх брендів став китайський BYD.

Також повідомлялося, що у жовтні десять найпопулярніших моделей сформували трохи менше 40% вітчизняного ринку нових легкових автомобілів. Очолив список електромобіль Volkswagen ID.UNYX, який має ‎стильний дизайн і передові технології безпеки‎.

