Влада хоче підвищити рівень народжуваності в країні та покращити підтримку молодих сімей.

З 1 січня 2026 року при народженні дитини її батьки зможуть отримати виплату в розмірі 50 тисяч гривень.

За відповідний закон № 13532 проголосувала 5 листопада Верховна Рада 294 голосами "за".

Як зазначають ініціатори законопроєкту, він створить умови для підвищення рівня народжуваності та надасть підтримку сім'ям у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження. В подальшому розмір допомоги буде переглядатися окремо кожного року в рамках ухвалення закона про Держбюджет.

Крім цього, передбачається виплата 8 тисяч гривень за програмою "єЯсла" - підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років. А також додаткові 7 тисяч гривень для вагітних жінок, які офіційно не працюють.

Окремо в ухваленому законі прописаний пункт про надання першокласникам в наступному учбовому році так званого "пакунку школяра" у розмірі 5 тисяч гривень на придбання шкільного одягу, книжок та канцтоварів.

Що зміниться для батьків згідно закону № 13532

Попередньо ухвалений сьогодні законопроект був прийнятий в першому читанні в середині серпня. Згідно з ним, одноразова виплата буде здійснюватися за народження дитини, незалежно від того, чи є вже в батьків інші діти та скільки їх.

Попередня виплата становила 41 280 грн, причому вона була розбита на щомісячні платежі.

З 15 листопада по 15 грудня 2025 року українці можуть оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень. На це в бюджеті вже закладено 10 мільярдів гривень. Як зазначила голова Кабміна Свириденко, вона не вважає подібні виплати посеред війни популізмом.

Крім цього, кожна сім'я в Україні з низьким доходом може розраховувати на додаткові виплати. Фінансова допомога для них становитиме 6 500 грн.

