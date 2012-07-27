Порошенко розповів, що погодився на міністра після заяви одного урядовця

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«В час, коли я приймав дуже не просте для себе рішення піти в уряд, то я керувався декількома загрозами . Буквально за декілька днів до указу про моє призначення, була абсолютно чітка заява з боку окремого урядовця про неможливість України обслуговувати свої зобов’язання, в тому числі і перед МВФ – дефакто, було заявлено про можливість дефолту. І ця подія була першою знаковою, яка спонукала мене прийняти рішення для того, аби захистити позицію України», - заявив Порошенко.

Порошенко зазначив, що на сьогоднішній день Україна знов вийшла на ринок запозичень.

«Буквально декілька днів тому, Україна вийшла на ринок запозичень, і суттєво нижчі ніж поточні котування наших суверенних боргів, здійснила запозичення двох мільярдів доларів. Ці золотовалютні резерви держави забезпечили стабільність купівельної спроможності і курсу національної грошової одиниці, спростувавши тим самим чергові страхи, які заявлялися скептиками», - зазначив Порошенко.