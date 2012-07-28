Джерело: Шевченку віддадуть друге місце у списку

Про це УНІАН повідомило джерело у партії.

«Шевченко буде другим в списку», - сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, напередодні 35-річний форвард київського «Динамо» А.Шевченко заявив, що має намір завершити кар’єру футболіста і піти у політику.

Сьогодні він повідомив, що приєднався до партії «Україна – Вперед!». З’їзд цієї політичної сили відбудеться 1 серпня в селі Буки Сквирського району Київської області. На заході будуть затверджені партійний виборчий список та список кандидатів у мажоритарних округах.