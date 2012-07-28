Шевченко подався до Королевської

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, сьогодні під час відвідування з лідером «Україна – Вперед!» Наталією Королевською Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату в Київській області А.Шевченко заявив, що вирішив приєднатися до команди Н.Королевської.

«Я хочу реалізувати себе в політиці, поділитися тим досвідом, який набув у Європі, зробити щось для своєї країни. Я прийняв рішення приєднатися до команди Наталії Королевської, бо «Україна – Вперед!» – це партія, майбутнього, це партія молодих лідерів, і це певний вибір між минулим і майбутнім. У політиці я планую підтримувати соціальну сферу і спорт, адже мій головний девіз – у здоровому тілі здоровий дух!», – відзначив він.

У свою чергу, Н.Королевська подякувала А.Шевченку за його вибір.

«Він зробив свій вибір на користь політики майбутнього, політики нової якості. Для нас це дуже важливий вибір, і я вірю: разом, однією командою, єдиною силою ми зробимо все, аби Україна рухалася вперед!», – наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, учора 35-річний форвард київського «Динамо» А.Шевченко заявив, що має намір завершити кар'єру футболіста і зайнятися політикою.