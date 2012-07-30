На з'їзді ПР штовханина між делегатами і журналістами

На вході до Міжнародного виставкового центру, де має відбутися з’їзд Партії регіонів, спостерігається штовханина.

Як передає кореспондент УНІАН, сотні людей стоять перед входом до будівлі.

На вході їх перевіряють співробітники УДО. Люди штовхають один одного, намагаючись пройти до будівлі. Причому в загальній черзі штовхаються журналісти, делегати, народні депутати, інші.

Як відомо, на з’їзді мають бути присутні Президент Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров.

Як повідомляло Радіо Свобода, представників ЗМІ не пустили у залу Міжнародного виставкового центру у Києві, де розпочинається з’їзд Партії регіонів.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, журналістам дозволили перебування у прес-центрі, однак не пустили у залу, мотивуючи це тим, що місця там іменні і передбачені лише для запрошених осіб.