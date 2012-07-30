До місця з'їзду Партії регіонів підігнали два автозаки

Поблизу МВЦ також знаходяться 2 автозаки, пише Остров.

Реєстрація з'їзду розпочалась о 15:00, до МВЦ вже прибули делегації з регіонів, однак із "перших осіб" поки нікого не було.

Оголошено, що на з’їзді буде присутній Віктор Янукович, який сьогодні був на Донеччині.

З’їзд Партії регіонів розпочнеться о 18:00, його транслюватиме Перший національний телеканал.