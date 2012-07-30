До місця з'їзду Партії регіонів підігнали два автозаки
16:52, 30 липня 2012Політика
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Біля столичного Міжнародного виставкового центру, де розпочалась реєстрація делегатів на з’їзд Партії регіонів, знаходяться 18 автобусів з правоохоронцями та представниками внутрішніх військ.
Із "перших осіб" поки ніхто не приїхав
Поблизу МВЦ також знаходяться 2 автозаки, пише Остров.
Реєстрація з'їзду розпочалась о 15:00, до МВЦ вже прибули делегації з регіонів, однак із "перших осіб" поки нікого не було.
Оголошено, що на з’їзді буде присутній Віктор Янукович, який сьогодні був на Донеччині.
З’їзд Партії регіонів розпочнеться о 18:00, його транслюватиме Перший національний телеканал.
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