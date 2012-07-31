В Одеській області «Батьківщина» розраховує на 25% голосів
Представники ВО «Батьківщина» розраховують одержати не менш як 25% голосів виборців в Одеській області на майбутніх парламентських виборах за списком кандидатів від Об'єднаної опозиції і, як мінімум, три депутатські мандати за мажоритарними округами.
Про це сьогодні заявив УНІАН спікер обласного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Остапенко.
Він, зокрема, відзначив, що «опозиційні сили висунули в Малинівському районі Одеси (134-й округ) Костянтина Усова - відомого журналіста каналу ТВi, автора фільмів «В'язниця №1» і «Операція «Привоз». Він конкуруватиме з одеським екс-губернатором Сергієм Гриневецьким, який балотується за цим округом за підтримки Партії регіонів. Вірогідним конкурентом К.Усова стане також екс-народний депутат від «Нашої України» Олексій Козаченко».
За словами О.Остапенка, «серйозну конкуренцію кандидатам у депутати від Партії регіонів складуть також нинішній депутат Одеської облради від «Батьківщини» Василь Задорожнюк, який має досвід політичної боротьби з провладними опонентами за Ширяєвським одномандатним округом №138, лідер міської організації «Фронту Змін» Сергій Шумський - за Беляєвським округом №140, депутат облради від «Батьківщини» Олександр Борняков - за Арцизьким округом №142 та інші кандидати від опозиційних сил».
Сам лідер фракції «Фронт Змін» в Одеській міськраді О.Остапенко, як уточнили в передвиборчому штабі ВО «Батьківщина», боротиметься за мандат члена парламенту в Київському окрузі №133 Одеси, де його вірогідними конкурентами будуть заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко і лідер партії «Родина» Ігор Марков.