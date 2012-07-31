В Одеській області «Батьківщина» розраховує на 25% голосів

Про це сьогодні заявив УНІАН спікер обласного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Остапенко.

Він, зокрема, відзначив, що «опозиційні сили висунули в Малинівському районі Одеси (134-й округ) Костянтина Усова - відомого журналіста каналу ТВi, автора фільмів «В'язниця №1» і «Операція «Привоз». Він конкуруватиме з одеським екс-губернатором Сергієм Гриневецьким, який балотується за цим округом за підтримки Партії регіонів. Вірогідним конкурентом К.Усова стане також екс-народний депутат від «Нашої України» Олексій Козаченко».

За словами О.Остапенка, «серйозну конкуренцію кандидатам у депутати від Партії регіонів складуть також нинішній депутат Одеської облради від «Батьківщини» Василь Задорожнюк, який має досвід політичної боротьби з провладними опонентами за Ширяєвським одномандатним округом №138, лідер міської організації «Фронту Змін» Сергій Шумський - за Беляєвським округом №140, депутат облради від «Батьківщини» Олександр Борняков - за Арцизьким округом №142 та інші кандидати від опозиційних сил».

Сам лідер фракції «Фронт Змін» в Одеській міськраді О.Остапенко, як уточнили в передвиборчому штабі ВО «Батьківщина», боротиметься за мандат члена парламенту в Київському окрузі №133 Одеси, де його вірогідними конкурентами будуть заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко і лідер партії «Родина» Ігор Марков.