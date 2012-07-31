Дочка Тимошенко заявляє про стеження: її пошту читають сторонні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Крім того, за словами Є.Тимошенко, сьогодні невідомі «зламали» її електронну скриньку. Хакерами змінені паролі доступу до електронної пошти.

Вона припускає, що владу дратує її активність, а скриньку «зламали», щоб дізнатися про її подальші плани.

"Влада не знає, як зупинити мою діяльність, спрямовану на відновлення справедливості щодо моєї мами, яку режим незаконно позбавив волі. Мої телефони та телефони рідних прослуховуються і вже тривалий час за нами ведеться спостереження", - заявила Є.Тимошенко.

На її думку, "це прояв слабкості режиму, який продовжує вчиняти провокації та намагається залякати родину".

Донька Ю.Тимошенко також зазначила, що "її ніхто не зможе залякати, а справу щодо звільнення своєї мами вона обов'язково доведе до кінця".

"Юлія Тимошенко є політичним в'язнем, режим довго не втримається, і вона скоро буде на волі, бо незаконність переслідувань визнав увесь світ. І ми сподіваємось, що Європейський суд з прав людини дуже скоро відновить справедливість", - наголосила Є.Тимошенко.