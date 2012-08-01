ЗМІ: Остап Ступка буде третім в списку Королевської

Син народного артиста Богдана Ступки Остап буде третім номером у списку кандидатів в народні депутати від партії "України - вперед!".

Про це з посиланням на джерело повідомляє LB.ua.

Сам же актор відмовився повідомити які-небудь подробиці.

"Ой, давайте я зараз це ніяк не буду коментувати", - сказав Ступка, відповідаючи на питання про те, чи є правдою те, що він буде балотуватися в парламент.

"Це все стане відомо завтра", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, футболіст київського "​​Динамо" і збірної України Андрій Шевченко приєднався до партії Наталії Королевської. За інформацією джерела, йому віддадуть друге місце в списку.