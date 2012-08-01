ЗМІ: Остап Ступка буде третім в списку Королевської
12:16, 01 серпня 2012Політика
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Актор поки не підтверджує, але і не спростовує інформацію про те, що він йде в політику.
Остап Ступка обіцяє інформацію завтра
Син народного артиста Богдана Ступки Остап буде третім номером у списку кандидатів в народні депутати від партії "України - вперед!".
Про це з посиланням на джерело повідомляє LB.ua.
Сам же актор відмовився повідомити які-небудь подробиці.
"Ой, давайте я зараз це ніяк не буду коментувати", - сказав Ступка, відповідаючи на питання про те, чи є правдою те, що він буде балотуватися в парламент.
"Це все стане відомо завтра", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, футболіст київського "Динамо" і збірної України Андрій Шевченко приєднався до партії Наталії Королевської. За інформацією джерела, йому віддадуть друге місце в списку.
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