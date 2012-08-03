Німецький експерт: В Україні другого Путіна не вийде

Про це в коментарі Deutsche Welle заявив німецький політолог Андреас Умланд, пише Тиждень.

Він вважає, що існуючий напіваавторитарний режим довго не проіснує.

«Робляться спроби створити вертикаль влади, щоб контролювати ситуацію в парламенті для зміцнення влади президента, щоб залякати політичних опонентів або їх ліквідувати. Але для цієї системи в Україні немає таких умов як у Росії. Немає грошей, немає широкої народної підтримки та немає єдиної еліти чи єдиного апарату, який стоїть за президентом, як у Росії», - вважає політолог Андерас Умланд. Через це, на його думку, «український напівавторитарний режим є нестабільним» і не таким довговічним як російська модель.

Коментуючи паралелі між Росією та Україною професор політології Університету Кьольна Герхар Сімон відмітив те, що «метою нинішньої влади є забезпечити те, щоб владу ніколи не було передано».

«Так само як у Росії в Україні є правляча партія - Партія регіонів, яка домінує в політичній системі на всіх рівнях. Подібно до російської влади українська намагається зробити опозицію слабкою і контрольованою. В Росії це здійснюється впродовж багатьох років, і політична система України знаходиться на такому ж шляху», - зазначив Сімон.