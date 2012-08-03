Міліціонери побили чоловіка у райвідділі і вивезли до лісу

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Інцидент для постраждалого розпочався з конфлікту з близьким родичем одного з правоохоронців на вулиці Новомиргорода. Згодом працівники міліції доставили хлопця до приміщення райвідділу, де побили. Після цього, не склавши жодних процедурних документів, вивезли до лісу, де продовжили завдавати йому тілесні ушкодження.

На даний час постраждалий перебуває в одному з лікарняних закладів з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

Прокуратурою Новомиргородського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.365 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.