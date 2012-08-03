Бондаренко впевнена, що Янукович підпише «мовний закон»

Про це вона заявила під час засідання медіа-клубу «Український журналістський фонд» у п'ятницю, 3 серпня, повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів.

«Ми ніяких своїх змін (до закону про мови - УНІАН) не готуємо, оскільки ми готували свій закон самостійно – тобто до підготовки закону причетні наші депутати», - підкреслила парламентарій.

«Якщо у наших політичних опонентів є свої пропозиції, то вони мають повне право, дане законодавством України, вносити альтернативні законопроекти або альтернативні поправки. І якщо у них буде підтримка залу – вони їх приймуть», - зазначила О.Бондаренко.

«Якщо хтось незадоволений, хай покаже це на ділі», - додала вона.

Разом з цим депутат заявила: «Я впевнена, що поправок не буде».