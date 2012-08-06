Іващенко: Моє переслідування - справа рук впливових негідників

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

В.Іващенко підкреслив: «Я не є сьогодні членом якоїсь політичної партії, руху, громадської організації, і ніколи не був ним в незалежній Україні».

«Сфабрикована щодо мене кримінальна справа має очевидний кон'юнктурно-замовний характер. Це переслідування - справа рук впливових негідників, які уміло помстилися мені за те, що в 2009 році я домігся їх вигнання з Міністерства оборони, тим самим позбавивши цих ділків, що наживалися на дерибані ресурсів Збройних сил України, найбільш ласої і прибуткової частини їх брудного бізнесу», - вважає В.Іващенко, засуджений Печерським райсудом Києва до п'яти років тюремного ув’язнення.

В.Іващенко сподівається, що 14 серпня Апеляційний суд Києва врахує апеляційні скарги його і його адвокатів, які «досить аргументовано, мотивовано і конкретно обґрунтували не просто юридичну неспроможність вироку, а й його незаконність».

Він упевнений, що Апеляційний суд не має інших варіантів, окрім того, як відпустити його на свободу.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенко до 5 років позбавлення волі.