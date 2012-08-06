Азаров: лише три людини мають право пільгового проїзду дорогами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після відвідин Дарницької автомобільної школи Товариства сприяння обороні України.

«Є проблема, що є певна категорія водіїв, які взагалі вважають для себе необов'язковим виконання правил. У народі їх охрестили «мажорами», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що в Україні практично скасовані посвідчення, що надають можливість «пільгового ставлення» до Правил дорожнього руху.

За словами М.Азарова, в Україні «лише три людини мають право пільгового проїзду дорогами: Президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради».

«Для решти всіх посадовців правила непорушні, тому тут треба дуже серйозно подивитися, і треба, щоб наші органи внутрішніх справ за «мажорами» дуже пильно дивилися і жорстко діяли у разі потреби», - наголосив М.Азаров.

М.Азаров під час відвідин автошколи особисто сів за кермо навчального автомобіля і разом з інструктором виконав кілька вправ з водіння.