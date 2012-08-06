Адвокат не виключає, що Мельниченко попросить політичного притулку

Екс-майор Микола Мельниченко може попросити політичного притулку в Італії. Про це, з посиланням на УНН, повідомляє ТСН.

Як заявив його український адвокат Микола Неділько: "Цілком можливо, я цього не виключаю. Але справа в тому, що ані Арсен Аваков, ані італійський адвокат Мельниченка не мали з ним спілкування до початку судового засідання, яке наразі триває", - зазначив захисник.

Натомість спілкування з італійським адвокатом мав сам Неділько. За його словами, закордонний колега просив надати низку документів, які є підтвердженням політичних переслідувань Мельниченка в Україні, а також наявності загрози його життю і здоров'ю.

Адвокат каже, що надав також ряд судових рішень стосовно Мельниченка, які на його думку, можуть бути використані його колегами в Італії. «Вони будуть доказом того, що відносно Мельниченко судові рішення приймаються виключно упереджено, не об'єктивно і носять виключно політичний характер. Всі ці документи були мною надані», - наголосив Неділько.

Нагадаємо, що в понеділок, 6 серпня в суді Неаполя розглядається справа Мельниченка, якого було затримано в аеропорту цього міста 3 серпня. Як відомо, Мельниченко перебував у міжнародному розшуку. У вересні 2011 року проти нього було порушено справу за обвинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів, перевищенні службових повноважень.