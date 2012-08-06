Регіоналам-самовисуванцям погрожують, що їх виженуть з партії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації ПР.

Зокрема заступник голови Одеської облорганізації ПР Олег Майборода нагадав, що «окремі члени Партії регіонів заявили про бажання висунути свої кандидатури на виборах до Верховної Ради України самостійно за мажоритарними округами Одеської області, діючи тим самим врозріз з рішенням партійного з'їзду».

«Ми уважно відстежуємо ситуацію, - сказав О.Майборода, - і не допустимо, щоб на одному мажоритарному окрузі між собою конкурували двоє і більше членів Партії регіонів».

Заступник голови облорганізації ПР застеріг однопартійців, що «після завершення реєстрації буде проведено засідання виконкому Одеської обласної організації Партії регіонів. І ті члени партії, які реєструватимуться кандидатами врозріз із рішенням партійного з'їзду, хто піде на вибори самовисуненням врозріз з думкою керівництва партії, будуть виключені з її лав за порушення партійної дисципліни».

Довідка УНІАН. Про свій намір балотуватися до парламенту за Ізмаїльським мажоритарним округом №143, всупереч підтримці Партією регіонів Юрія Крука, колишнього депутата ВР від БЮТ, заявив керівник облуправління МНС в Одеській області й депутат облради - лідер Асоціації болгар України Володимир Боделан. Він, хоча і не є членом ПР, але увійшов до складу фракції ПР в Одеській облраді. В.Боделан заявив: «Не думаю, що створю для партійного керівництва якісь незручності, адже ми відстоюємо одні цілі».

За Арцизьким округом №142, де ПР висунула своїм кандидатом-«мажоритарником» нинішнього народного депутата Ігоря Плохого, збирається балотуватися депутат Одеської обласної ради Антон Кіссе.