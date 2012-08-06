Власенко: За брехню про Тимошенко Міша Бродський отримав мільйон доларів

Сьогодні на сайті Обозреватель з'явилась інформація про те, що 3 серпня на таємній нараді керівництво Об'єднаної опозиції (Олександр Турчинов, Андрій Кожем'якін та Сергій Власенко) прийняли рішення, що Юлія Тимошенко має інсценувати нервовий зрив, щоб так затягти розгляд справи ЄЕСУ.

Водночас, адвокат Тимошенко Сергій Власенко звинуватив видання у "тупій брехні". Про це він розповів у коментарі Gazeta.ua.

"Це брехня, яку поширює сайт. З моїх джерел, у мене є інформація, що за це власник сайту Міша Бродський отримав мільйон доларів особисто від Януковича. Вони там пишуть про третє число, наскільки мені відомо, одного з тих людей, про яких вони пишуть, просто не було в Україні", - розповів він.

Також Власенко наголосив, що Тимошенко дійсно потребує тривалого лікування у спокійній обстановці.

"Юлію Володимирівну тиждень назад оглядали німецькі лікарі, які звертались до українських офіційних органів в тому числі і до суду, з проханням надати можливість Юлії Володимирівні провести нормальне лікування протягом двох місяців. При цьому, нібито аналогічну заяву зробила міністр охорони здоровя пані Богатирьова, яка ще за день до цього сказала, що лікування Тимошенко успішно завершено. Тому Юлія Володимирівна почуває себе відповідно до висновків німецьких лікарів", - каже адвокат.

Адвокат заявив, що реагувати якось на таку сумнівну інформацію захист не має наміру.