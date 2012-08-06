ЦВК виключила зі списку Батьківщини 13 кандидатів
18:04, 06 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія виключила з виборчого списку партії «Батьківщина» 13 кандидатів у народні депутати.
ЦВК виключила кандидатів, бо ті не подали заяв і згоди балотуватись
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
Таке рішення Центвиборчком ухвалив з огляду на те, що ці 13 осіб не подали свої заяви про згоду балотуватися.
Зокрема, ЦВК виключила зі списку Павла Костенка (124-й номер у списку), Сергія Міщенка (142), Анатолія Ягоферова (143), Олега Скляра (144), Василя Куйбіду (146), Гарегіна Арутюнова (159), Бориса Пудова (166), В’ячеслава Передерія (171), Романа Сушка (176), Володимира Гонського (188), Сергія Євтушка (203), Юрія Романюка (214), Василя Кравченка (218).
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