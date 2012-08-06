Опозиція проігнорувала меморандум Могильова про чесні вибори

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів АР Крим, документ було підписано сьогодні.

Ініціатором підписання Меморандуму виступив голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов. Метою підписання документа є створення умов для проведення чесних, демократичних і прозорих виборів народних депутатів України в Криму.

«Від того, наскільки дотримуватиметься законодавство всіма учасниками виборчого процесу, залежить імідж Криму. За ходом виборчої кампанії спостерігатиме європейське співтовариство. Я дякую всім політичним силам, які приєдналися до Меморандуму, за високу громадянську відповідальність і закликаю всіх учасників виборчого процесу вести чесну боротьбу», – сказав А.Могильов, звертаючись до представників кримських організацій політичних партій.

При цьому він відзначив, що до меморандуму можуть приєднатися всі бажаючі партії. «Ми відкриті для діалогу. Народні депутати від Криму захищатимуть інтереси нашого регіону і всіх кримчан. Тому наше загальне завдання – дотримуватися закону і забезпечити прозорі та чесні вибори», – наголосив А.Могильов.

Але, як повідомляється, представники опозиційних політичних сил проігнорували підписання меморандуму, що "може свідчити про їх відмову вести чесну боротьбу на майбутніх виборах".

Меморандум підписав голова Ради міністрів Криму і уповноважені представники кримських республіканських організацій 13-ти політичних партій.

Згідно з документом, у період виборчої кампанії сторони зобов'язуються неухильно дотримуватися Конституції України і норм виборчого законодавства, будувати взаємовідносини між суб'єктами виборчого процесу на принципах рівноправ'я і взаємної поваги, суворо слідувати морально-етичним нормам.

Також учасники Меморандуму взяли на себе зобов'язання не поширювати свідомо неправдиві відомості та недостовірну інформацію, припиняти будь-які спроби тиску на громадян, ЗМІ, представників різних політичних сил і бізнесу, всіма законними способами забезпечувати контроль за недопущенням в Криму порушень під час голосування на виборах до Верховної Ради України, що відбудуться 28 жовтня.

«Наша загальна мета – забезпечити проведення чесних і прозорих виборів народних депутатів України в Автономній Республіці Крим, результатом яких буде формування ефективного і відповідального перед суспільством парламенту України», – наголошується в Меморандумі.