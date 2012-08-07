Клюєв обіцяє завтра піти у відпустку, щоб проводити виборчу кампанію ПР
18:11, 07 серпня 2012Політика
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв обіцяє із завтрашнього дня взяти відпустку на час виборчої кампанії, в якій він бере участь як кандидат у народні депутати за списком Партії регіонів.
Андрій Клюєв залишить роботу заради виборів
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після того, як Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутатів від ПР.
«Я завтра вранці напишу заяву на відпустку», - сказав А.Клюєв.
Відповідаючи на запитання, чи будуть заповнюватися вакансії в партійному списку під №116, 128, він сказав, що наразі цього не планується, оскільки двоє осіб, які були включені до списку, самі написали заяви про відмову балотуватися.
Разом з тим на запитання, чому в мажоритарних округах від ПР на 10 осіб менше, ніж у списку, А.Клюєв відповів, що саме стільки було знайдено достойних кандидатів, які зможуть отримати перемогу та працювати для розбудови України.
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