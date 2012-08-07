Клюєв обіцяє завтра піти у відпустку, щоб проводити виборчу кампанію ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після того, як Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутатів від ПР.

«Я завтра вранці напишу заяву на відпустку», - сказав А.Клюєв.

Відповідаючи на запитання, чи будуть заповнюватися вакансії в партійному списку під №116, 128, він сказав, що наразі цього не планується, оскільки двоє осіб, які були включені до списку, самі написали заяви про відмову балотуватися.

Разом з тим на запитання, чому в мажоритарних округах від ПР на 10 осіб менше, ніж у списку, А.Клюєв відповів, що саме стільки було знайдено достойних кандидатів, які зможуть отримати перемогу та працювати для розбудови України.