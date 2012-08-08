Шпигунський скандал: чим займався молдаванин в Україні

Як вдалося дізнатися «Сегодня» від джерел з СБУ, громадянин Молдови Семен Нікулін, затриманий в Одесі за підозрою в шпигунстві, добував інформацію про постачання зброї в Придністров'я.

«У зв'язку із загостренням і так напружених відносин між ПМР і Молдовою Служба інформації і безпеки Молдови збільшила присутність своїх інформаторів в Україні, зокрема, в Одеському регіоні, - пояснив співрозмовник видання. - Одним з таких резидентів був Семен Нікулін. Він відстежував всю ситуацію з поставками зброї в Придністров'я від однієї з сусідніх країн. Україна виступає транзитною зоною».

За словами джерела, зараз Нікулін, до речі, колишній журналіст газети «Незалежна Молдова», перебуває під слідством у СІЗО Києва. За даними газети «Комерсант», йому інкримінують ч. 1 ст. 114 КК (передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять держтаємницю, покарання - від 8 до 15 років за гратами).

Нагадаємо, співробітника прес-центру об'єднаної контрольної комісії в Придністров'ї від молдавської делегації Семена Нікуліна заарештували на орендованій квартирі на вул. Сегедській в момент отримання секретних документів, які нібито стосуються переміщення вантажів через українсько-придністровський кордон. Прес-секретар СБУ Марина Остапенко відмовилася коментувати інформацію про затримання Нікуліна.