Олександр Третьяков подав документи на реєстрацію до ЦВК

7 серпня опозиційний депутат ВРУ Олександр Третьяков подав до ЦВК документи про реєстрацію його кандидатом у народні депутати на чергових виборах до Верховної Ради за мажоритарним округом № 218 у Києві в якості самовисуванця.

«Досить тривалий час я розбудовав та фінансував опозиційні партії, брав активну участь у політичному житті України. Втім, цього разу моє прізвище не було внесено до списків об’єднаної опозиції, - сказав Олександр Третьяков в інтерв’ю журналістам.

Також Третьяков пояснив мотиви свого рішення балотуватись у мажоритарному окрузі №218 у Києві.

«Я вважаю що це для мене буде дуже хорошим досвідом. Перш за все, це дозволить встановити прямий діалог з громадянами. Також це дасть змогу використати всі мої можливості і досвід на благо виборців, їх підтримки протягом всіх моїх наступних каденцій, - зазначив він. - Маю надію, що виборці самі розберуться, хто дотримується своїх обіцянок, а хто є випадковою людиною в парламенті . Я не змінив своєї політичної позиції, я був і залишаюся прихильником демократичних цінностей».

Крім того, Олександр Третьяков висловив впевненість, що на наступних парламентських виборах переможе опозиція.