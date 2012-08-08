Адвокат каже, що екс-сусідку по камері Тимошенко ховають від рідних

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив адвокат Ю.Абаплової Олександр Серещенко.

О.Серещенко зазначив, що є захисником Ю.Абаплової з липня.

19 липня між ним і батьком Ю.Абаплової Костянтином Смирновим було укладено договір про надання їй правової допомоги, зокрема для перегляду вироку в касаційному порядку.

Адвокат нагадав, що в квітні Ю.Абаплова була переведена в іншу камеру колонії нібито за її власною заявою. “Реальні причини переведення невідомі. Як невідомо й те, де і в яких умовах вона зараз перебуває. Ні мені, ні родичам Юлії Абаплової це невідомо”, - сказав він.

О.Серещенко стверджує, що вже три тижні він безрезультатно намагається потрапити на побачення до своєї підзахисної. “Мені було 4 рази під різними приводами адміністрацією Качанівської колонії відмовлено в наданні побачення”, - сказав він, додавши, що причини для відмов абсурдні.

О.Серещенко зазначив, що батькові Ю.Абаплової також відмовляють у побаченнях з нею. “Начальник колонії разом зі своїм першими заступником вийшли і сказали, що дочка, яка 2,5 роки не бачила батька і перебуває в місцях позбавлення волі, відмовляється до нього вийти на побачення, тому що вона ненафарбована”, - сказав адвокат.

Навіть більше, за словами О.Серещенка, керівництво колонії намагалося зустрітися з батьком Ю.Абаплової і добитися від нього розірвання договору з адвокатом.

О.Серещенко зазначив, що на зустріч батько його підзахисної пішов з ним і ще одним адвокатом. “З'явившись на місце зустрічі, батько впізнав одного з працівників колонії з відстані 10 метрів. Побачивши, що батько Абаплової з'явився у супроводі двох адвокатів, вони просто розбіглися”, - розповів адвокат.

За словами О.Серещенка, ці події викликають побоювання за долю його підзахисної. “Не хотілося б думати про найгірше, але нам невідомо, що з нею і чому її від нас приховують. Можливо, з нею вже щось сталося”, - сказав адвокат.

О.Серещенко висловив думку, що відмова в зустрічах зумовлена саме тим, що вона була сусідкою по камері Ю.Тимошенко і могла бачити всі незаконні дії, які здійснювалися щодо екс-прем'єра.

“Вважаю, що влада приховує її від захисту саме з цієї причини і саме тому, що Юлія Абаплова а момент переведення Юлії Тимошенко з колонії в лікарню перебувала з нею в одній камері і бачила, хто і як саме Юлію Тимошенко перевозив, і те, як її били співробітники Качанівської колонії”, - сказав він.

Як вважає адвокат, влада побоюється, що Ю.Абаплова може дати інтерв'ю з цього приводу. При цьому він додав, що про можливе побиття Ю.Тимошенко знає з повідомлень ЗМІ.

О.Серещенко також зазначив, що і він, і батько його підзахисної звернулися із заявами до прокуратури Харкова за фактом спроби співробітників колонії зустрітися з ним. “Поки що відповіді немає”, - сказав він.

Крім того, повідомив адвокат, подавалося звернення в Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області з проханням вжити заходів і надати побачення.

“Я не здивуюся, якщо найближчим часом з'явиться заява з боку пенітенціарної служби про те, що Абаплова сама відмовилася від моєї допомоги, і пред'являть заяву, написану від її імені. Але я чудово знаю, як здійснюється тиск на ув’язнених”, - сказав О.Серещенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Державна пенітенціарна служба заявила, що в камеру Ю.Тимошенко перевели двох нових засуджених жінок.

«Засуджена Ю.Абаплова, яка до вчорашнього дня проживала в одному приміщенні із засудженою Ю.Тимошенко в Качанівській виправній колонії, була переселена в інше житлове приміщення. Таке рішення керівництвом колонії було прийнято на підставі поданої особистої письмової заяви самої засудженої Ю.Абаплової», - йшлося в повідомленні пенітенціарної служби.