У п'ятірці Ляшка - багатодітна матір, вагітна студентка і незрячий співак

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Зокрема, делегати з’їзду затвердили виборчий список із 197 осіб та 30 кандидатів від партії у мажоритарних округах.

Згідно з повідомленням прес-служби, «у першу п’ятірку виборчого списку партії Олега Ляшка увійшли:

1. Оксана Шевченко – багатодітна мати;

2. Андрій Лозовий – заступник лідера партії, аспірант;

3. Сапунова Ксенія – вагітна дівчина, студентка;

4. Іван Ганзера – інвалід, незрячий співак, переможець конкурсу «Голос країни»;

5. Роман Зуб – мер міста Щорс Чернігівської області, перший переможець на виборах від Радикальної партії. Дострокові вибори мера Щорса відбулись 27 травня 2012 року».

Далі у списку йдуть:

6. Олексій Кириченко, лікар, ортопед-травматолог;

7. Олексій Ленський, журналіст;

8. Олена Невінчана, юрист;

9. Артем Біденко, політолог;

10. Андрій Філоненко, приватний підприємець.

За даними прес-служби, відома журналістка і громадський діяч Наталія Розинська йде по мажоритарному округу Шевченківського району столиці від Радикальної партії Олега Ляшка.

Сам лідер партії Олег Ляшко йде на вибори по мажоритарному округу № 208 (центр - місто Бахмач).