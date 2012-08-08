У п'ятірці Ляшка - багатодітна матір, вагітна студентка і незрячий співак
З’їзд Радикальної партії Олега Ляшка затвердив кандидатів у народні депутати на виборах до Верховної Ради, що відбудуться 28 жовтня.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.
Зокрема, делегати з’їзду затвердили виборчий список із 197 осіб та 30 кандидатів від партії у мажоритарних округах.
Згідно з повідомленням прес-служби, «у першу п’ятірку виборчого списку партії Олега Ляшка увійшли:
1. Оксана Шевченко – багатодітна мати;
2. Андрій Лозовий – заступник лідера партії, аспірант;
3. Сапунова Ксенія – вагітна дівчина, студентка;
4. Іван Ганзера – інвалід, незрячий співак, переможець конкурсу «Голос країни»;
5. Роман Зуб – мер міста Щорс Чернігівської області, перший переможець на виборах від Радикальної партії. Дострокові вибори мера Щорса відбулись 27 травня 2012 року».
Далі у списку йдуть:
6. Олексій Кириченко, лікар, ортопед-травматолог;
7. Олексій Ленський, журналіст;
8. Олена Невінчана, юрист;
9. Артем Біденко, політолог;
10. Андрій Філоненко, приватний підприємець.
За даними прес-служби, відома журналістка і громадський діяч Наталія Розинська йде по мажоритарному округу Шевченківського району столиці від Радикальної партії Олега Ляшка.
Сам лідер партії Олег Ляшко йде на вибори по мажоритарному округу № 208 (центр - місто Бахмач).