Доній вважає, що влада робить із Тимошенко «вічного Нельсона Манделу»

Народний депутат України, член фракції «Наша Україна - Народна Самооборона» Олесь Доній вважає, що влада робить все, щоб колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко «перетворилася на вічного Нельсона Манделу в тюрмі. І щоб вона за жодних обставин не вийшла».

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

На думку О.Донія, «якщо Євросуд випустить її по одній справі, то вони вигадають іншу. Бо реально розуміють, що саме це – Тимошенко у тюрмі – реальна альтернатива президентській кампанії. Щоб Тимошенко не мала можливості впливати на політичну силу, вони вигадали нову тактику по недопуску до неї депутатів. Кримінальний кодекс містить норму, що депутат може будь-коли відвідати ув'язнену. Вся інформація надходить від однієї-двох осіб. Телевізор можна дивитися до 21-ї години. А там, в ефірі, понад 80% виступів належить владі. В цій ситуації реальний контроль здійснювати важко».

Але, безумовно, зазначив О.Доній, «ім'я та гасло Юлі опозицією використовується по повній. Це нагадує «Скотний двір» Оруела та молитви на череп. Тоді це була пародія на мавзолей. Але це і аналогія, про те, що частина партбосів готові молитися на ув'язнену Тимошенко, але не узгоджувати з нею реальну політику».

*** Повний текст інтерв’ю читайте на сайті УНІАН.