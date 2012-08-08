ЦВК зареєструвала список опозиції без Тимошенко і Луценка

Центральна виборча комісія не має правових підстав для реєстрації екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка кандидатами в народні депутати від «Батьківщини».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комісії заявила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

Вона зазначила, що у своїх автобіографіях, поданих на розгляд ЦВК, Ю.Тимошенко та Ю.Луценко зазначили, що мають політично вмотивовану судимість.

Разом з тим, додала Ж.Усенко-Чорна, наразі ці судимості не погашені і не зняті у встановленому законом порядку.

«Члени Центральної виборчої комісії не мають права надавати оцінку судовим рішенням», - сказала вона.

Таким чином, відзначила Ж.Усенко-Чорна, у ЦВК поки відсутні правові підстави для реєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценка кандидатами у депутати.

Загалом ЦВК зареєструвала 210 кандидатів у депутати від «Батьківщини». За це рішення одноголосно проголосували присутні на засіданні 14 членів ЦВК.