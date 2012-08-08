Захисники мови розкажуть, що робитимуть у зв'язку з підписанням мовного закону
18:17, 08 серпня 2012Політика
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Учасники акції під «Українським домом» о 19.00 розкажуть про свої подальші дії у зв’язку з підписанням мовного закону.
Учасники акції збирають прес-конференцію
Учасники акції протесту під «Українським домом» розкажуть про свої подальші дії у зв’язку з підписанням Президентом Віктором Януковичем мовного закону.
Про це УНІАН повідомили самі учасники акції, зауваживши, що зараз вони готують для ЗМІ відповідну інформацію, яку повідомлять на прес-конференції о 19.00.
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