Захисники мови розкажуть, що робитимуть у зв'язку з підписанням мовного закону

Учасники акції протесту під «Українським домом» розкажуть про свої подальші дії у зв’язку з підписанням Президентом Віктором Януковичем мовного закону.

Про це УНІАН повідомили самі учасники акції, зауваживши, що зараз вони готують для ЗМІ відповідну інформацію, яку повідомлять на прес-конференції о 19.00.